EU exportará 12 millones de toneladas de soja a China este año y 25 anuales hasta 2028

Scott Bessent (WILL OLIVER/EFE)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que China comprará 12 millones de toneladas de soja antes de enero y otras 25 millones de toneladas anuales durante los próximos tres años.

“Los chinos han acordado comprar 12 millones de toneladas de soja durante esta temporada, entre ahora y enero y luego, durante los próximos tres años, comprarán un mínimo de 25 millones de toneladas por año”, indicó Bessent en una entrevista con Fox Business tras anunciarse un acuerdo entre Donald Trump y el chino, Xi Jinping.

Asimismo, destacó uno de los acuerdos alcanzados entre ambos mandatarios, tras su encuentro en Corea del Sur, para que China retome la compra de soja estadounidense suspendida por la guerra comercial de Trump.

En 2024, el país asiático compró cerca de 27 millones de toneladas de soja estadounidense.

Por su parte, el Ministerio de Comercio chino se limitó a indicar que aumentará la compra de productos agrícolas de EU.

Acuerdos con otros países asiáticos

Además, Bessent aseguró que se han firmado acuerdos comerciales con países del sudeste asiático para que compren 19 millones de toneladas de soja.

“Nuestros grandes productores de soja, a quienes los chinos utilizaban como peones políticos, ya no están en peligro y deberían prosperar en los próximos años”, puntualizó el secretario.

“Este acuerdo es la culminación de todo ello y pone en marcha grandes acuerdos de compra para los próximos tres años y medio”, finalizó.

Además de la soja, los líderes acordaron rebajar la guerra comercial al reducir los aranceles a China por el fentanilo, paralizar las restricciones de Pekín a las exportaciones de tierras raras (aunque Trump las dio por “solucionadas”) y suspender durante un año las tasas portuarias que se imponían mutuamente.