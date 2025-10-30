EU ofrece ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa

Melissa deja graves afectaciones en Cuba El huracán Melissa se aleja de Cuba rumbo a Bahamas (Ernesto Mastrascusa/EFE)

El secretario de Estado de los Estados unidos, Marco Rubio, informó que Washington ofrecerá ayuda humanitaria inmediata a los afectados de Cuba luego de los daños que ocasionó el huracán Melissa.

“Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba afectado por el huracán”, escribió Rubio en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Mensaje de ayuda para Cuba llega algo tarde

Este mensaje surge luego que el mismo funcionario estadounidense mencionara que darían apoyo a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, pero no incluyó a Cuba dentro de su mensaje, por lo que causó críticas por dejar fuera a la isla.

Horas después amplió el mensaje y ahora si menciono que apoyaría a Cuba, con el objetivo de proporcionar ayuda “directamente o a través de socios locales que puedan distribuirla de manera eficaz”; sin mencionar que como tal no se está dirigiendo directamente con el Gobierno cubano.

Unido a este mensaje, el titular de Estado invitó a los ciudadanos estadounidenses a realizar donaciones de alimentos y suministros, recordando que existen excepciones que permiten este tipo de apoyo humanitario, pues existe una gran diferencia entre los problemas políticos y la necesidad de ayudar al pueblo en momentos de emergencia.

Huracán Melissa baja de categoría

El Centro Nacional de Huracanes, afirmó que el fenómeno natural que causó graves afectaciones en el caribe, específicamente en, Jamaica, Haití y República Dominicana ha pasado de categoría 5 a categoría 2.

En cuba dejo millones de personas sin vivienda, además de inundar cultivos y dejar algunos municipios aislados sin electricidad, ni formas comunicación.