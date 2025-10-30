Jamaica priorizará la reapertura de carreteras principales y atender la salúd pública tras Melissa

Jamaica reabre sus aeropuertos tras el devastador paso del huracán Melissa (@darylvazmp/EFE)

Las autoridades de Jamaica se enfocan este jueves en reabrir las carreteras principales de la isla y atender las preocupaciones relacionadas con la salud pública y la gestión de residuos, tras el paso del huracán Melissa, que dejo al menos cuatro muertos en el país.

“Nuestro objetivo inmediato es reabrir las rutas principales, especialmente las que conducen a hospitales e instalaciones críticas”, informó el primer ministro, Andrew Holness, en un comunicado en sus redes sociales.

Holness ha declarado al país “zona catastrófica”, tras visitar este miércoles algunas zonas de Saint James, donde se están llevando a cabo labores de limpieza y recuperación de carreteras.

“Los equipos municipales, con el apoyo de la Policía y otros servicios de emergencia locales, están totalmente movilizados”, expresó.

Varias agencias gubernamentales están encargadas de labores de limpieza, desbroce y rehabilitación a gran escala en toda la isla.

Asimismo, comentó sobre la situación de los aeropuertos, los cuales la mayoría han reanudado operaciones, a excepción del Aeropuerto Internacional Sangster en Motego Bay.

“Aunque el aeropuerto sufrió daños en secciones de la terminal y el perímetro, la pista y el aeródromo permanecen intactos. Se avanza rápidamente hacia una reapertura gradual”, indicó.

Al menos cuatro personas perdieron la vida tras el paso de Melissa como huracán categoría 5 y que dejó más de 500 mil personas sin electricidad.

El fenómeno (ahora de categoría 2), avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que azote esta noche.