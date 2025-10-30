Netanyahu atrasa sesión de su juicio para la próxima semana; se le acusa de corrupción

Benjamín Netanyahu Imagen del filme- (Especial)

El Tribunal del Distrito de Jerusalén canceló este jueves la primera de las sesiones programadas para la próxima semana del juicio por corrupción al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a petición de este mismo.

Según la emisora pública israelí Kan, los abogados de Netanyahu solicitaron la suspensión de la primera de las sesiones, programada para el próximo domingo, para que el primer ministro pudiera asistir a una reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset (Parlamento israelí), así como un acto conmemorativo por el fallecimiento de su suegro.

Por esto, testificará finalmente hasta el martes y miércoles, indicó el tribunal que instruye el caso en su página web.

Benjamín Netanyahu cuenta con tres cargos en su contra; dos por fraude y abuso de confianza y otra por soborno, fraude y abuso de confianza.

No es la primera vez que el mandatario ha solicitado el aplazamiento de las audiencias del proceso que inició en 2024. En la mayoría de las ocasiones, se había acogido a la ofensiva de sus tropas en Gaza para justificar sus ausencias.

Asimismo, asegura que el juicio contra él es una “caza de brujas” y una trama del “Estado profundo”, es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.