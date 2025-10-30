Nueva era en la Monarquía Británica: “tolerancia cero” a escándalos El príncipe William estaría buscando que la corona británica sea más transparente, después del escándalo del príncipe Andrés. (Pexels)

El príncipe William estaría buscando transformar la corona británica con una política de tolerancia cero para recuperar la confianza del público, tras la renuncia del príncipe Andrés.

Tras la renuncia del príncipe Andrés a sus títulos reales el pasado viernes 17 de octubre, Fox News Entertainment revela la decisión del príncipe William de tolerancia cero a nuevos escándalos.

De acuerdo con el medio de comunicación, Helena Chard (locutora y fotógrafa británica) les comunicó que el príncipe William no estaba de acuerdo con cómo se había llevado el caso del príncipe Andrés.

“Sin embargo, siente que su padre se ha tambaleado demasiado tiempo con el enfoque de los guantes de seda. El príncipe William y toda la familia real apoyan plenamente que el rey Carlos adopte una postura más fuerte contra su hermano. William preferiría una ruptura rápida y limpia con el príncipe Andrew antes de que las cosas se deterioren aún más. También espera proteger al rey del daño”.

A estos comentarios se le suman las especulaciones sobre un supuesto conflicto del príncipe de Gales con sus primas Beatriz y Eugenia, hijas del príncipe Andrés.

Quien, según diferentes fuentes, las habría amenazado con quitarles sus títulos reales si no convencían a su padre de abandonar su residencia en el Castillo de Windsor.

Por lo que, con estas nuevas polémicas que se habrían estado suscitando, el príncipe William y Kate Middleton buscarían ser más transparentes y recuperar la confianza del público inglés.

Príncipe Andrés y su relación con el caso Epstein

El 17 de octubre de 2025, el príncipe Andrés, a través de un comunicado, presentó la renuncia voluntaria a sus títulos reales y honores, en medio de escándalos por su relación con Jeffrey Epstein.

En el comunicado, el príncipe mencionaba que, a pesar de su renuncia, las acusaciones hacia él en relación con el caso Epstein eran falsas.

La noticia de su renuncia se dio a conocer justo cuando se encontraba de nuevo en el ojo público debido a la publicación del libro Nobody’s Girl de Virginia Giuffre.

Virginia Giuffre fue una de las víctimas de Jeffrey Epstein, quien había hablado sobre los abusos que sufrió y en su libro que narraba su experiencia, supuestamente mencionaba y acusaba al príncipe Andrés de ser partícipe.