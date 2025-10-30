Suspenden vuelos en el aeropuerto JFK tras aviso de emergencia de Nueva York

Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) Los vuelos que se tienen programados ya van de 4 llevan ya 4 horas de retraso (X: @rosemarysantan2)

La Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) de los Estados Unidos suspendió los vuelos del aeropuerto John F. Kennedy (JFK) tras una alerta de tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora que estarían afectado el cielo de Nueva York.

El retraso de los vuelos ya lleva alrededor de 4 horas, mientras que las autoridades buscan aterrizar de emergencia los vuelos que se encuentra en el aire.

Hasta el momento no se tiene más información de lo que está ocurriendo, solo se sabe que la tripulación del vuelo 3546 de Frontier Airlines, procedente de San Juan, Puerto Rico fue quien activo las alarmas por emergencia general.

Afortunadamente la aeronave logró aterrizar sin inconvenientes alrededor de las 12:45 pm, para posteriormente informar a la FAA que las causas del problema reportado aparentemente están relacionadas con el fallo de uno de los motores