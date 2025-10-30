Zelenski anuncia ataque ruso contra la central térmica de Sloviansk

Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este jueves sobre un nuevo ataque de parte de Rusia, ahora fue dirigido a la central térmica de Sloviansk, en la región parcialmente ocupada de Donetsk, en el este del país, que la pasada noche vivió una de las oleadas de bombardeos rusos contra el sistema energético más masivo de los últimos meses.

“Justo ahora, hace un par de horas, hubo un ataque contra la central térmica de Sloviansk, un ataque con bombas rusas. Desafortunadamente, dos personas murieron”, expresó el presidente durante su discurso diario a la nación.

“Hay heridos. Esto es exclusivamente terrorismo. Las personas normales no luchan de esta manera y debería haber una reacción apropiada de parte del mundo”, agregó.

Asimismo, expuso que los trabajadores del sector energético están mientras esforzándose por eliminar las consecuencias del ataque en diversas regiones del país, desde Mikoláiv y Zaporiyia, en el sur, hata Vínitsia (centro) e Ivano-Frankivsk en el oeste.

“El ataque fue complejo, combinado y especialmente calculado. Hubo misiles, incluidos misiles balísticos y aerobalísticos: 52 misiles en total. Más de 600 drones de ataque, de los que 400 fueron Shahed (drones kamikaze)”, expresó.

“La mayoría de los drones fueron neutralizados, dos tercios de los misiles también fueron derribados”, dijo Zelenski, que subrayó la importancia de que Ucrania reciba de sus socios asistencia en el sector energético.

Debido al ataque nocturno, en zonas de regiones como la de Vínitsia, en Ucrania central, se han producido corte de luz, agua y calefacción gracias al bombardeo.

Asimismo, los cortes de electricidad programados para racionar el consumo, ante el déficit de generación causado por la ola de ataques masivos rusos al sistema en este otoño, continúan en prácticamente todo el país.