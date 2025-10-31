EU arrestra a hombre de Florida por amenzas de muerte contra agentes de ICE

Redadas migratorias ICE ejecuta operativos masivos y la policía lanza gas lacrimógeno contra quienes protestan. (@Notidiahora)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes el arresto de un hombre en Florida acusado de amenazar de muerte a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes han denunciado un aumento de agresiones y amenazas contra su personal.

El implicado es Joseph Giancola, residente de Florida que amenazó en la red social Bluesky, usando un pseudónimo, con “disparar a matar” a los agentes si se acercaban a él y escribió mensajes llamando a matar “a esos nazis de ICE”.

“Este cobarde individuo profirió repetidas y repugnantes amenazas de muerte contra agentes del ICE”, indicó en un comunicado la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Tricia McLaughlin.

No obstante, en el escrito no se comenta el día ni la ubicación de la detención.

Aumento de agresiones contra agentes inmigratorios

El DHS mencionó que ICE “se enfrenta ahora a un aumento de más del 1,000% en las agresiones y un aumento del 8,000% en las amenazas de muerte”.

Asimismo, precisó que ha pedido durante meses a políticos y medios de comunicación que moderen su discruso sobre los agentes de inmigración, puesto que“comparar al ICE día tras día con la Gestapo nazi, la policía secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias”.

Por esto, advirtió que aquellos que realicen amenazas o agredan a los agentes acabarás tras las rejas.