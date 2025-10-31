La ONU castiga a EU por los ataques aéreos en el Caribe y el Pacífico

Conflicto en el Caribe Trump pone a prueba el derecho internacional (Ronald Peña R/EFE)

La organización de las naciones Unidas (ONU), criticó al Gobierno de Estados Unidos, por violar el derecho internacional con los ataques aéreos que ha realizado en el Caribe contra embarcaciones presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas.

De acuerdo con lo dicho por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, Los ataques cometidos por los estadounidenses han dejado más de 60 personas muertas, lo que se puede calificar como “Inaceptable” pidiéndole al país detener inmediatamente estas operaciones.

“Estados Unidos debe poner fin a estos ataques. Independientemente de los delitos que se imputen, las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente”, declaró.

La portavoz del organismo comentó que ninguna de las personas a bordo de las embarcaciones atacadas representaba una amenaza real, por lo que no era necesario el uso de fuerza letal que justificara los ataques.

Por otra parte, Estados unidos ha defendido las operaciones, asegurando que forman parte de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, por lo que, si están justificados por el derecho internacional humanitario, sin embargo, la ONU rechazó este argumento señalando que no existe un conflicto armado declarado en estas circunstancias.

En contestación el alto comisionado recalco que la lucha contra las drogas debe realizarse mediante métodos policiales, interceptado y deteniendo a los sospechosos, no haciéndolo con bombas.

Al finalizar la ONU solo le pidió a EU que investigue de forma independiente los ataques, ya que sé tratar de una obligación bajo el derecho internacional.