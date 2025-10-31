Trump niega un ataque estadounidense a Venezuela

Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes estar considerando atacar a Venezuela después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal informaran que la Administración de Trump se prepara para hacerlo contra instalaciones militares en el país.

Por esto, Trump fue cuestionado cuando iba a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas en estos medios, en base a una conversación con fuentes cercana a la Aministración y mencionó: “No, no son verdad”.

Asimismo, no desarrolló su respuesta y volvió a dar la misma cuando se le repreguntó sobre decisiones militares contra Venezuela.

Según el diario de Miami, los ataques podrían ocurrir “en cuestión de días o incluso, horas”.

Si esto llegase a ocurrir, provocaría una escalada de tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro después del despliegue militar en el Caribe -que pronto contará con la presencia del mayor portaaviones estadounidense- y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas con drogas y se dirigen hacia EE.UU.

El Ejército de EU ha llevado a cabo al menos quince ataques letales contra lanchas al parecer cargadas con drogas que han dejado alrededor de 61 muertos.

La ONU acusó a Trump de haber “violado el derecho internacional” con estos ataques que considera “ejecuciones extrajudiciales”.

“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, pidió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.