Graba un dron de EU a supuestos milicianos de Hamás robando ayuda en Gaza

Palestinos en Gaza claman por comida que llega a cuentagotas e insuficiente

Crisis en Oriente Medio — “El 31 de octubre, el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), liderado por Estados Unidos, observó a presuntos miembros de Hamás saqueando un camión de ayuda que formaba parte de un convoy humanitario (...) de socios internacionales a la población de Gaza, en el norte de Jan Yunis”, señala el Centcom en X, junto a un video editado en el que no se observa de forma clara el saqueo. Luego de hacerse público el presunto video por el Comando Central de EU (Centcom), la rama política de Hamás denunció esa presunta evidencia como falsa.

“Los (presuntos miembros de Hamás) operativos atacaron al conductor y robaron la ayuda y el camión tras obligarlo a detenerse en la mediana de la carretera. Se desconoce el paradero actual del conductor”, apunta el texto.

Por su parte, el Gobierno de Hamás en Gaza calificó esta acusación de “completamente falsa y fabricada”, según un comunicado divulgado por su Oficina de Prensa, que dijo “forma parte de una campaña sistemática de desinformación mediática dirigida a dañar la imagen de las fuerzas policiales palestinas”.

“Las fuerzas policiales de la Franja de Gaza han sido responsables de escoltar y garantizar la seguridad de la ayuda humanitaria”, añade el texto que achaca más de 1.000 muertos entre sus filas en los dos años de ofensiva bélica israelí, entre ellos ataques deliberados de Israel. Estados Unidos está sobrevolando sus propios drones en la Franja de Gaza, como ya había revelado el diario The New York Times, a fin “de monitorear el cumplimiento del alto el fuego entre Hamás e Israel”, según dijo hoy el Centcom.

AGRESIÓN

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza denunció que el Ejército israelí mató a cinco gazatíes e hirió a otros nueve desde el pasado jueves, pese al alto el fuego que impera en la Franja, según un recuento que no incluye posibles víctimas este sábado.

Con ellos, aumentó a 226 el total de muertos desde el inicio del alto el fuego el pasado día 10, a los que se suman cerca de 600 heridos, la mayoría el pasado 28 de octubre cuando Israel comenzó de nuevo a bombardear el enclave durante unas 16 horas, matando a 104 personas, casi la mitad niños.

La denominada ‘Línea Amarilla’, donde las tropas israelíes se han retirado de forma parcial en el marco del acuerdo de alto el fuego, aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

