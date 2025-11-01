Sin fondos para ayudas en alimentos y salud por cierre de gobierno en EU

Millones de latinos perderían el subsidio para alimentos por falta de presupuesto (Archivo)

Cierre de gobierno en EU — Más de 42 millones de ciudadanos en Estados Unidos que dependen de la ayuda alimentaria y de salud podrían verse afectados en las próximas horas, ya que este sábado expiraron los fondos para estos programas, lo que entró ya en una etapa crítica con el cierre de gobierno y al no tener presupuesto disponible.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que depende 1 de cada 8 estadounidenses (la mayoría niños, adultos mayores y personas con discapacidad) para tener acceso a alimentos, se encuentra desde este sábado sin fondos debido al cierre del gobierno federal.

La situación de 42 millones de estadounidenses que reciben cupones para comprar comida a través de este programa está ahora mismo en el aire, incluso después de que dos jueces ordenaran el viernes al gobierno de Donald Trump dar con una fórmula para financiar SNAP con fondos de emergencia, algo a lo que se había negado en principio el Departamento de Agricultura, del que depende esta asistencia alimentaria.

La mayoría de expertos considera que independientemente de la decisión final del gobierno o los tribunales, parece claro que habrá retrasos en la próxima entrega de cupones para alimentos.

Reiniciar el complejo sistema que envía pagarés a los beneficiarios de SNAP puede llevar varios días, lo que significa que las medidas provisionales de la Administraciones locales van a ser cruciales para aquellos con dificultades para comprar alimentos.

Este día también se publicaron por primera vez las nuevas primas de los programa sanitarios del Obamacare para 2026, que se incrementarán considerablemente por el fin de los subsidios.

La agencia que gestiona los programas de seguros sanitarios federales para personas vulnerables publicó las nuevas tarifas en su página web, mientras distintas consultoras continúan elaborando cálculos sobre los incrementos medios en las primas para el próximo año.

Los estudios apuntan a alzas por parte de las aseguradoras en torno a un 25 % de media en los distintos estados, a lo que hay que sumar el fin de los subsidios aprobados en 2021 en plena pandemia para dar apoyo a los usuarios de los programas incluidos en la ley de cuidados sanitarios asequibles, conocida como Obamacare.

Estas ayudas hacían que las pólizas fueran gratuitas para aquellos en situación de pobreza y subsidiaban parcialmente el costo para aquellas personas que ganan menos de 65,000 dólares al año.

Expertos consideran que esta situación supondrá que muchas familias no podrán hacer frente al gasto y dejarán de estar aseguradas, y que, para aquellas que aún puedan permitírselo, el coste anual de esta póliza prácticamente se duplicará.

Frente a este problema, por el fin de las ayudas alimentarias y sanitarias se suma también la creciente preocupación por la continuidad del tráfico aéreo ante la escasez de controladores, que se cuentan entre los 730,000 empleados federales considerados esenciales que siguen trabajando de momento sin cobrar, cosa que no harán hasta que se levante el cierre.

Dos aeropuertos de Nueva York se vieron obligados a suspender temporalmente los aterrizajes el viernes, día en que la mitad de los aeródromos con más tráfico del país reportaron escasez de personal, lo que generó retrasos en todo el país.

Derivado de esta situación, dos aviones comerciales chocaron en pista en la noche del viernes sin que se produjeran heridos en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, el cual se vio afectado durante toda la jornada por la escasez de controladores aéreos.

Cuando se dirigía a su puerta de llegada, el vuelo 580 de United Airlines, que aterrizó procedente de Chicago, chocó contra la cola del vuelo 434 de la misma aerolínea, que se encontraba detenido en pista a la espera de despegar rumbo a Houston.

El incidente obligó al desembarque de todos los pasajeros y en última instancia supuso la cancelación del vuelo a Texas. El inicidente se produjo a última hora de una jornada caótica en los aeropuertos de Nueva York, merced al viento y a la mencionada escasez de controladores.

El actual cierre Federal, que hoy está en su trigésimo segundo día y apunta a que podría convertirse en el más largo de la historia de EU, viene dado por el enroque entre demócratas y republicanos en el Senado para aprobar nuevos presupuestos que reabran el Gobierno.

