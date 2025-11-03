Arriba en Cuba avión con ayuda humanitaria de la Cruz Roja para damnificados de Melissa

Cuba Personas recogen escombros en una calle afectada por el paso del huracán Melissa este miércoles, en Santiago de Cuba (Ernesto Mastrascusa/EFE)

Un avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) arribo a Cuba para asistir a los damnificados por el huracán Melissa.

Así lo informó este lunes la IFRC en un comunicado, el vuelo aterrizó en el aeropuerto de Santiago de Cuba (este), una de las ciudades más afectadas por el fenómeno que cruzó el extremo oriental de la isla el pasado miércoles como categoría 3.

Esta carga busca garantizar una “respuesta humanitaria rápida y de calidad”, se compone de kits de cocina, de higiene y de descanso, frazadas, mosquiteros, lámparas solares, kits de herramientas y lonas plásticas.

Estos enseres son “fundamentales para prevenir enfermedades en contextos donde el acceso al agua y al saneamiento se ha visto interrumpido”, indicó la IFRC, que previamente se había referido al actual brote de dengue, oropouche y chikunguña en la isla.

Llamamiento para recaudar 18 millones de dólares

A este primer envío se suma el llamamiento de emergencia para recaudar 18 millones de dólares para asistir a 100 mil personas durante los próximos dos años en Cuba.

“Este llamamiento de emergencia es esencial para recaudar los fondos necesarios para ayudar al pueblo cubano”, expresó el secretario general de la IFRC, Jagan Chapagain, quien agregó que el huracán dejó una “devastación inmensa” y que la recuperación “tomará meses, quizá años”.

Melissa ha provocado complejas evacuaciones, cortes masivos de electricidad, destrucción de viviendas e infraestructura pública por inundaciones y deslaves, problemas generalizados en las comunicaciones y extensos daños en la agricultura.

Por el momento no hay una evaluación preliminar de daños por parte del Gobierno cubano, que hasta el momento no ha informado de daños personales.