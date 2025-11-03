EU usará fondo de emergencia para financiar la mitad de los subsidios para Alimentación

Voluntarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) (EFE/EPA/Allison Dinner)

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este lunes que utilizará el fondo de emergencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para financiar la mitad en torno a un 12% de la población y que están congelados desde el sábado por el cierre del Gobierno federal.

El Departamento de Agricultura (del que depende del SNAP), indicó en una declaración presentada ante una corte de Distrito del estado de Rhode Island que “tiene la intención de agotar los fondos de emergencia del SNAP y proporcionar prestaciones reducidas en noviembre de 2025″.

Por su parte, el Departamento de Justicia respondió en otra declaración que “cumplirá su obligación de gastar la totalidad de los fondos de contingencia del SNAP”.

No obstante, el fondo cuenta actualmente “con un total de 4,650 millones de dólares”, según el escrito de la cartera de Justicia, por lo que servirá para cubrir en torno al 50% de las asignaciones de los hogares elegibles para el subsidio. En la actualidad, 42 millones de estadounidenses dependen de estas prestaciones.

“Esto significa que no quedarán fondos para los nuevos solicitantes del SNAP certificados en noviembre, la asistencia en caso de catástrofes o como colchón frente a las posibles consecuencias catastróficas del cierre total del SNAP”, agregó el comunicado.

Esta implementación se da después de que dos jueces federales ordenaran al Gobierno presentar un informe sobre la distribución de los fondos y se mostraran a favor de que ese dinero se utilizara para pagar a los beneficirios del programa.

Anteriormente, el Departamento de Agricultura expresó que no estaba en sus planes utilizar los fondos de emergencia para financiar el plan de cupones para alimentos durante el cierre de la Administración federal.

Pese a que con esta decisión quedarían cubiertos la mitad de los bonos, queda por ver qué va a hacer la Administración de Trump para financiar el resto si el Gobierno federal se mantiene cerrado.