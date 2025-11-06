Crisis en Nigeria: ¿qué está pasando y por qué Trump amenaza con invadir? Crisis en Nigeria: ¿qué está pasando y por qué Trump amenaza con invadir?

Nigeria, el país más poblado de África, atraviesa una profunda crisis marcada por conflictos armados, violencia étnica y tensiones religiosas. En el norte, grupos extremistas como “Boko Haram” y su facción ISWAP mantienen una guerra abierta contra el Estado, mientras que en el centro del país los enfrentamientos entre agricultores y pastores dejan cientos de víctimas cada año.

En este contexto, Donald Trump generó polémica internacional al declarar que Nigeria “permite la matanza de cristianos”, advirtiendo que Estados Unidos podría “intervenir militarmente” si el gobierno nigeriano no detiene la violencia. El exmandatario aseguró que el país africano podría ser designado como “nación de especial preocupación” por violaciones a la libertad religiosa, lo que implicaría sanciones diplomáticas o acciones armadas.

Nigeria enfrenta violencia interna, desplazamientos masivos y crisis económica

El gobierno nigeriano rechazó de manera categórica las acusaciones, señalando que la violencia en su territorio no se limita a un solo grupo religioso, pues tanto cristianos como musulmanes han sido víctimas de los conflictos. Las autoridades calificaron la amenaza de Trump como un acto inaceptable de intromisión y recordaron que cualquier operación militar sin autorización violaría su soberanía.

Analistas internacionales han advertido que las declaraciones del presidente estadounidense podrían agravar la inestabilidad en la región y escalar la tensión entre ambos países. Si bien Trump argumenta que su postura busca proteger a comunidades cristianas, expertos sostienen que se trata de un discurso político con tintes religiosos y geoestratégicos, dirigido a su base más conservadora.

Mientras tanto, Nigeria continúa lidiando con una crisis humanitaria: miles de desplazados internos, una economía debilitada y un clima de inseguridad que desalienta la inversión extranjera. La amenaza de intervención estadounidense ha puesto bajo el escrutinio global una situación que hasta ahora se consideraba un problema interno, elevando la preocupación por un posible conflicto de mayores proporciones.