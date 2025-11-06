Putin pide retorno de Rusia a competencias internacionales en condiciones de igualdad

Rusia El presidente ruso, Vladímir Putin, en el Gran Palacio del Kremlin, Moscú. (EFE)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin pidió este jueves el retorno de los deportistas rusos a las competiciones internacionales, de las cuales fueron excluidos por supuesto dopaje y el ataque a Ucrania.

“Nuestra postura se mantiene sin cambios, el acceso de los deportistas a los torneos internacionales debe ser igualitario, en función de sus logros deportivos. La política no tiene cabida en el deporte”, indicó Putin al intervenir en el foro ‘Rusia, potencia deportiva’ en la ciudad de Samara.

Asimismo, insistió en que la cooperación deportiva, cultural y humanitaria no deben verse salpicadas por conflictos ni contradicciones geopolíticas.

Putin aseguró que Rusia siempre ha acogido con brazos abiertos a representantes de otros países y asociaciones durante las comptencias de alto nivel organizadas en su país.

“Nos hemos guiado exclusivamente por principios deportivos, no por el nivel ni la calidad de las relaciones con los países”, expresó.

Por su parte, el ministro de Deportes ruso, Mijaíl Degtiariov, precisó que su país trabaja para volver a las competencias internacionales y no con deportistas neutrales, sino “con toda su fuerza, su bandera y su himno”.

Excluido por la guerra contra Ucrania

Rusias fue excluido de las compatencias internacionales desde el comienzo de la guerra con Ucrania en febrero de 2022, aunque después algunos deportistas recibieron el permiso para competir como neutrales, sin representar a su país.

En marzo de 2023, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó autorizar la participación en los Juegos de París de los deportistas rusos en las modalidades individuales (se excluyeron los deportes de equipo) bajo bandera neutral y solamente con las condiciones de no estar relacionados con las Fuerzas Armadas rusas.

Finalmente, en París participaron 15 deportistas rusos, en comparación con los 209 que compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022