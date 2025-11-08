Expiró Estatus de Protección a venezolanos en EU; 600,000 serían deportados

La protección a migrantes venezolanos terminó este sábado por orden de la Corte Suprema (Archivo/EFE)

Deportaciones — El Estatus de Protección Temporal (TPS) que brindaba garantías de seguridad migratoria temporal desde 2021 a miles de venezolanos en Estados Unidos, expiró este sábado, por lo que más de 600,000 ciudadanos originarios de esta nación están en riesgo de ser deportados a su país.

El beneficio migratorio del que gozaban miles de venezolanos fue eliminado por la Corte Suprema de EU por orden del presidente Donald Trump, por lo que la medida de protección fue rescindida “de forma inmediata”, descarta un reporte de la cadena Univision.

Este beneficio permitía a los beneficiarios residir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal si calificaban según los requisitos, como por ejemplo, que existían condiciones en sus países de origen que nada les garantiza un regreso seguro.

Con la eliminación del Estatus de Protección Temporal, a partir de este 8 de noviembre miles de venezolanos se suman a los 13 millones de migrantes indocumentados que se estima viven en Estados Unidos.

La noche del viernes y a unas horas de que expirara el TPS, fueron emitidos algunos mensajes por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en los que advierte a los venezolanos sin papeles que se encuentran en EU que “si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.

ANTECEDENTE

De acuerdo con la cadena CNN, en 2021, el gobierno del expresidente Joe Biden designó a Venezuela en el TPS, un programa temporal que permitía a inmigrantes venezolanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos lejos de la inestabilidad y violencia en sus país. Este beneficio fue extendido en 2023.

Sin embargo, la administración el republicano Donald Trump consideró este año que “aunque ciertas condiciones puedan continuar”, hubo “notables mejoras en varias áreas”. Por tanto, a principios de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, decidió poner fin al TPS.

El TPS fue otorgado por primera vez para los venezolanos el 9 de marzo de 2021 y esa primera medida fue por 18 meses, hasta el 9 de septiembre de 2022.

El beneficio amparó a quienes podían comprobar residencia y presencia continua en EU hasta el 9 de marzo de 2021. Inicialmente se estimó que benefició a unos 250,000 venezolanos.

