Más de 200 terroristas mueren en un enfrentamiento entre grupos armados de Nigeria

Nigeria Soldados nigerianos muestran el desastre y armas decomisadas del grupo Boko Haram (EFE)

El líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil de Nigeria, Mohammed Goni, informó que, durante un ataque de grupos extremistas, en el estado norte de Borno, causaron la muerte de 200 personas que estaban relacionadas con las dos bandas criminales de Boko Haram y el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

¿Qué son los grupos Boko Haram y el ISWAP en Nigeria?

Ambos grupos armados operan desde 2009, convirtiéndose en unos de los grupos más temidos en la región norte de Nigeria, pero, aunque comparten origen, son completamente diferentes.

Los Boko Haram, que significa “Gente comprometida con la propagación de las enseñanzas del profeta y la yihad”, buscan imponer la forma más estricta de la Ley Islámica, haciendo ataques terroristas, atentados suicidas con civiles, escuelas e iglesias, todo esto para demostrar su punto religioso.

En el caso del Estado Islámico de la Provincia de África Occidental, surgieron del grupo Boko Haram, cuando algunos de los integrantes se separaron por diferencias con el liderazgo y forma de actuar.

¿Qué originó el conflicto entre los Boko Haram y el ISWAP en Nigeria?

Según las autoridades, los integrantes del grupo Boko Haram intentaron recuperar el control de la zona Dogon Chiku, que actualmente está dominada por el grupo rival, ISWAP.

El enfrentamiento se prolongó desde la tarde hasta la noche, donde hubo muertos, armas destruidas y más de 30 heridos.

Este combate en el norte de Nigeria puede demostrar una posible tregua entre los dos grupos de choque, lo cual representa una tranquilidad para los habitantes de la zona.

“Nos alegra que se hayan enfrentado entre ellos. “Es bueno para la paz del noreste”, comentó Goni.

Hasta la fecha, los enfrentamiento entre estos dos grupos ha dejado alrededor de 35 mil muertes y más de 2,7 millones de desplazados dentro y fuera del país.