Netanyahu advierte que hará cumplir “con mano dura” el alto al fuego en Gaza y Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (@VividProwess/x)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu expresó este lunes, durante su intervención en el pleno de la Knéset (Parlamento israelí), que hara cumplir “con mano dura” los acuerdos de alto al fuego en la Franja de Gaza y Líbano.

“Pueden ver lo que sucede a diario en Líbano”, indicó Netanyahu en referencia a los ataques prácticamente diarios de Israel contra el sur del país árabe.

Israel y Líbano firmaron un acuerdo de tregua en noviembre de 2024, el cual ha sido violado repetidas veces por el ejercito israelí, especialmente en estas últimas semanas tras acusar a la milicia Hizbulá de estas rearmándose.

“Quienes buscan hacernos daño se están rearmando. No han renunciado a su objetivo de destruirnos”, precisó el ministro.

Un mes del alto al fuego en Gaza

Respecto a Gaza, las declaraciones de Netanyahu llegan este lunes cuando se cumple un mes de la entrada en vigor del alto al fuego en la Franja impulsado por la Administración de Donald Trump bajo “su acuerdo de paz”.

Sin embargo, insistió en que fue la presión militar sobre la milicia palestina junto “a la presión diplomática de Estados Unidos”, lo que permitió el regreso de los 20 rehenes que quedaban vivos y los 24 fallecidos, que Hamás ha ido entregando en estas últimas semanas como parte del acuerdo.

Por esto, el líder israelí aseguró que están “decididos a traer de vuelta” a los últimos cuatro cuerpos de rehenes que permanecen en Gaza, aunque solo pronunció el nombre de tres de ellos los cuales son israelíes y no el del ciudadano tailandés. (Con información de EFE)