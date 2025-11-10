Mundo

Este lunes, el fenómeno natural deja varias afectaciones en gran parte de la capital filipina, ahora se dirige a Taiwán

Supertifón Fung-wong deja dos muertos y más de un millón de evacuados en Filipinas

Por Adolfo López
Un grupo de niños camina por las calles inundadas de Manila, Filipinas este lunes tras el paso del tifón Fung-Wong
Capital de Filipinas El paso del tifón Fung-Wong deja grandes afectaciones en las cosas de las islas filipinas (ROLEX DELA PENA/EFE)

En las últimas horas, el tifón Fung-wong, conocido por los lugareños como Uwan, dejó graves desastres en las costas y la capital de Filipinas, donde hubo muertos, personas sin casa y locales; ahora el tifón se dirige a Taiwán.

¿Dónde pego el tifón en Filipinas?

La agencia meteorológica Pagasa, señaló que el fenómeno natural afecto, principalmente a la isla de Lúzón, donde se encuentra la capital filipina; la cual se vería afectada por fuerte oleaje de hasta tres metros de altura, especialmente en regiones del norte como, Calabarzon, Bicol, Mimaropa y Bisayas.

En las costas de la Unión y Pangasinan, las olas alcanzaron una altura superior a los 12 metros. Dejando intensas lluvias, inundaciones y ráfagas de viento de hasta 230 kilómetros por hora.

¿Cuántas personas quedaron afectadas?

Desafortunadamente, el paso del tifón por las islas Filipinas dejó como saldo a dos personas muertas y 1,4 millones de personas evacuadas de sus hogares.

El jefe de Defensa Civil, Raffy Alejandro, indicó que el Gobierno habilitó 600 refugios para los desplazados y que más de 1,000 viviendas resultaron dañadas por deslizamientos, caídas de árboles e inundaciones.

Tifón Fung-wong se dirige a Taiwán

Después de su paso por Filipinas, el tifón se dirige a la isla Taiwanesa, donde se espera que toque tierra en la madrugada del martes; y aunque ya bajo significativamente su intención, autoridades ordenaron el cierre de escuelas y la evacuación de la localidad de Guangfu.

El gobierno taiwanés informó que hay más de 4 mil trabajadores de la compañía eléctrica estatal, que están preparados para solucionar un posible corte de energía.

