Supertifón Fung-wong deja dos muertos y más de un millón de evacuados en Filipinas

Capital de Filipinas El paso del tifón Fung-Wong deja grandes afectaciones en las cosas de las islas filipinas (ROLEX DELA PENA/EFE)

En las últimas horas, el tifón Fung-wong, conocido por los lugareños como Uwan, dejó graves desastres en las costas y la capital de Filipinas, donde hubo muertos, personas sin casa y locales; ahora el tifón se dirige a Taiwán.

¿Dónde pego el tifón en Filipinas?

La agencia meteorológica Pagasa, señaló que el fenómeno natural afecto, principalmente a la isla de Lúzón, donde se encuentra la capital filipina; la cual se vería afectada por fuerte oleaje de hasta tres metros de altura, especialmente en regiones del norte como, Calabarzon, Bicol, Mimaropa y Bisayas.

En las costas de la Unión y Pangasinan, las olas alcanzaron una altura superior a los 12 metros. Dejando intensas lluvias, inundaciones y ráfagas de viento de hasta 230 kilómetros por hora.

¿Cuántas personas quedaron afectadas?

Desafortunadamente, el paso del tifón por las islas Filipinas dejó como saldo a dos personas muertas y 1,4 millones de personas evacuadas de sus hogares.

El jefe de Defensa Civil, Raffy Alejandro, indicó que el Gobierno habilitó 600 refugios para los desplazados y que más de 1,000 viviendas resultaron dañadas por deslizamientos, caídas de árboles e inundaciones.

Tifón Fung-wong se dirige a Taiwán

Después de su paso por Filipinas, el tifón se dirige a la isla Taiwanesa, donde se espera que toque tierra en la madrugada del martes; y aunque ya bajo significativamente su intención, autoridades ordenaron el cierre de escuelas y la evacuación de la localidad de Guangfu.

El gobierno taiwanés informó que hay más de 4 mil trabajadores de la compañía eléctrica estatal, que están preparados para solucionar un posible corte de energía.