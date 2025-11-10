Trump amenaza con reducir el sueldo a controladores aéreos ausentes por cierre federal

Un pasajero duerme en un pasillo del aeropuerto internacional George Bush, en Houston, debido a la cancelación de vuelos (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con recortar los sueldos a controladores aéreos ausentes alegando enfermedad durante el actual cierre de Gobierno y prometió recomendar una bonificación de 10 mil dólares a los que han permanecido en su puesto a pesar de la situación que atraviesa el país y de no haber recibido pagos durantes los 41 días de paralización.

“¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo”, publicó el líder republicano en su red social Truth Social, después de que el país sufiera el peor fin de semana en cuestión de operaciones aéreas despupes del inicio del cierre.

Este lunes, en el cuarto día de recortes de tráfico aéreo por la escasez de controladores, ya se han cancelado más de 1,600 vuelos y las demoras ya superan las 3,300. “Solo se pondrá peor”, indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Por esto, Trump prometió en su mensaje una recompensa para aquellos profesionales que “no se tomaron ningún día libre por la farsa del cierre demócrata de Gobierno.

“Recomendaré una bonificación de 10 mil dólares por persona por su distinguido servicio a nuestro país”, expresó y responzabiliza a los demócratas por la paralización, la más larga de la historia estadounidense, con visos de un fin próximo después de que el Senado aprobara la víspera una medida temporal de financiación.

Según fuentes sindicales, algunos controladores se han visto forzados en este tiempo sin salario a alegar baja por enfermedad para encontrar otras fuentes de sustento económico temporal para mantener a sus familias.

“Para aquellos que no hicieron más que quejarse y se tomaron días libres, a pesar de que todos sabían que se les pagaría COMPLETAMENTE en breve: NO ESTOY CONTENTO CON USTEDES”, condenó.

Asimsmo, agregó que los ausentes tendrán en su opinión, “una mancha negativa” en su expediente.

“Si desean dejar el servicio en un futuro próximo, no duden en hacerlo, ¡sin ningún tipo de pago ni indemnización! Serán rápidamente reemplazados por verdaderos patriotas, quienes harán un mejor trabajo con el equipo de última generación, el mejor del mundo, que estamos en proceso de adquirir”, reiteró.

La actual crisis de controladores que atraviesa EU llegó a su pico este domingo, cuando se canceló más del límite del 10% anunciado por la FAA, según la consultora de aviación Cirium.

Debido a la próximidad del Día de Acción de Gracias, que es una de las temporadas más ajetreadas del año, se complicará más la situación en los aeropuertos.

“El pasado fin de semana, los controladores aéreos garantizaron que más de 7.3 millones de pasajeros llegaran a tiempo. Lo lograron a pesar de seguir operando con 3,800 controladores certificados menos de los que requiere el sistema”, precisó este lunes el presidente de la Asociación Nacional de Controladores Aéreos, Nick Daniels.

Tras la aprobación en la Cámara Alta, la propuesta queda ahora en manos de la Cámara de Representantes (de mayoría republicana), que retomará funciones esta semana enfocada en reabrir el Gobierno con un acuerdo de financiación hasta el 30 de enero.

La Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) anunció a partir del viernes pasado que reduciría hasta el 10% el tráfico aéreo en el país para reducir la carga de las torres de control por la escasez de profesionales, que en muchos casos han tenido que buscar otros empleos temporales para pagar sus cuentas. (Con información de EFE)