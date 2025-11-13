Venezuela advierte de “consecuencias incalculables” de una eventual guerra en el Caribe

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez (@Sr_Donze/x)

El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, advirtió este jueves sobre las “consecuencias incalculables” que podría tener una eventual guerra en el Caribe, debido a la amenaza que existe contra su país por el despliegue militar en el Caribe de Estados Unidos bajo el argumento de su lucha contra el narcotráfico.

“No vale la pena el sufrimiento que significaría una situación de guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todos. No solamente para Venezuela, sino para todos los países del Caribe, para todos los países del continente americano y también para Estados Unidos”, expresó.

En un encuentro con juristas en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), expuso que EU persigue de una forma “máxima de agresión para promover en Venezuela un cambio de régimen” y sustituir un Gobierno que (a su juicio), está “legitimamente constituido”.

“No esperemos unas décadas a que se desclasifiquen los documentos de la Administración Trump y en esa desclasificación se diga que no era verdad lo de la lucha contra el narcotráfico”, precisó Rodríguez.

“No existe controversia con EU”

Por su parte, el cancille venezolano, Yván Gil, destacó que su país no tiene una contrversia con Trump, pero “intenta ser agredido de manera unilateral por un país que usa su capacidad de generar muerte y destrucción para amenazar a otro”.

“Aquí lo que hay es un intento de invasión, un intento de agresión, un intento de sometimiento a una población libre y soberana en violación de todos los principios internacionales del derecho que conocemos”, mencionó.

Este encuentro, iniciado este jueves y que se extenderá hasta mañana, viernes, reúne a más de 100 especialistas en derecho internacional de 30 países, según puntualizó VTV.

Además, Rodríguez pidió a los juristas “un poco de su voz” para que acompañen la denuncia de Venezuela contra Estados Unidos y, de esta manera, se ayude a mantener la paz. (Con información de EFE)