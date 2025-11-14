Autobús en Estocolmo atropella a transeúntes ocasionando varias muertes y heridos

Lugar del accidente en Estocolmo (@iluminnatii/x)

Varias personas perdieron la vida y otras más resultaron heridas al ser atropelladas este viernes por un autobús en el centro de Estocolmo, así lo informó la policía de Suecia quien no ofreció cifras concretas.

El conductor fue detenido y se abrió un caso por homicidio involuntario ya que la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT.

Otros medios como el digital Expressen indican un posible problema de salud del chófer, quien estrelló el autobús contra una parada.

“Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas”, expresa el último comunicado policial.

Un portavoz de la región de Estocolmo a SVT declaró que hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma oficial.

De acuerdo con los servicios de emergencia, el camión estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de la capital sueca.

Técnicos de la policía acudieron a la zona, que ha sido acordonada por orden de las autoridades. (Con infromación de EFE)