China multa a más de 11 mil cuentas que imitaban a celebridades con IA

Inteligencia Artificial En china multaron a barias cuentas de redes sociales por utilizar los rostros de celebridades para estafar

La Administración del Ciberespacio de China (CAC) informó que más de 11 mil cuentas fueron sancionadas por utilizar herramientas de IA para recrear la imagen de personajes públicos en videos, transmisiones en vivo y formatos promocionales que podían pasar por mensajes auténticos.

¿Cómo operaban las cuentas que imitaban celebridades en China?

De acuerdo con las autoridades, los responsables utilizaban la IA para simular el rostro, haciéndose pasar por celebridades para obtener dinero atreves de las redes sociales; esta práctica, dentro de la ley, viola las normas de publicidad y derechos de imagen.

Las plataformas, como parte de una operación especial desplegada en las últimas semanas, eliminaron más de 8,700 publicaciones irregulares, incluidas transmisiones y clips donde se utilizaba la apariencia de figuras conocidas para promocionar productos.

El organismo advirtió que estas acciones constituyen falsificación de información y “perjudican gravemente al ecosistema digital”, pues generan interacciones masivas antes de ser retiradas y difunden contenido potencialmente engañoso.

Regulación de la Inteligencia Artificial en China

El uso de inteligencia artificial ha crecido aceleradamente en China, luego de que en julio de 2023 entró en vigor una normativa provisional que regula los servicios de IA generativa bajo lineamientos de seguridad informática, protección de datos personales, propiedad intelectual y principios de desarrollo científico y tecnológico.

Además, el Ministerio de Ciencia y Tecnología estableció directrices que prohíben la creación de declaraciones mediante IA generativa en documentos de investigación científica.