EU alista ejercicios militares en Trinidad y Tobago, cerca de Venezuela

Ejercicios militares de tropas de EU y Trinidad y Tobago se llevarán a cabo del 16 al 21 de noviembre (Archivo/EFE)

Acechar en el Caribe — En su estrategia de presión sobre el régimen represor de Venezuela, el Gobierno de Estados Unidos se alista para llevar a cabo ejercicios militares en conjunto con tropas de Trinidad y Tobago, en una zona caribeña cercana de territorio venezolano.

Mientras el gobierno del país caribeño ve con buenos ojos el intercambio y trabajo conjunto de acciones militares con marines de EU, para Washington estas acciones le permiten enviar un mensaje directo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que lo tienen cercado y vigilado en varios frentes e incluso desde posiciones de países amigos.

A través de un comunicado difundido este viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores trinitense, se destaca que tropas de EU adscritas al Comando Sur se preparan para llevar a cabo ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) entre el 16 y el 21 de noviembre, como parte de los acuerdos de cooperación militar entre los dos países.

“Esta colaboración es uno de los muchos ejercicios conjuntos que las Fuerzas Armadas de EU han realizado durante mucho tiempo en asociación con las TTDF”, lo que “demuestra la sólida alianza” entre Puerto España y Washington, acciones que se “basan en el respeto mutuo y que forma parte de la larga, fructífera y continua colaboración del país con el Comando Sur de EU”, se lee en el documento del que hizo eco la agencia Russia Today.

El comunicado del gobierno caribeño refiere que “el objetivo principal del ejercicio es el intercambio militar, lo que permitirá al personal de ambos países familiarizarse con los equipos –incluidos helicópteros–, las tácticas y las técnicas del otro”, al tiempo que se precisa que “el entrenamiento se llevará a cabo” en territorio de Trinidad y Tobago “tanto en entornos urbanos como rurales, con operaciones programadas al atardecer y durante la noche”.

En la misma línea el Gobierno de Trinidad y Tobago apunta que este ejercicio militar ayudará a mejorar la estrategia nacional para enfrentar a grupos de la delincuencia organizada que acechan al país.

“Trinidad y Tobago sigue sufriendo el flagelo de los delitos con armas de fuego y la violencia de pandillas. Estos ejercicios intensificados forman parte de la estrategia coordinada del Gobierno de Trinidad y Tobago para garantizar que el personal de defensa esté mejor capacitado y equipado para abordar estos problemas en el ámbito nacional, que han tenido un impacto devastador en la sociedad”, se puntualiza.

Asimismo, las autoridades de la nación antillana argumentan que “estas acciones dan cumplimiento a un compromiso clave del gobierno, recogido en su programa electoral, para restablecer el orden” nacional.

