Lluvias e inundaciones agravan crisis humanitaria en Gaza

Se agrava la situación en Gaza con la llegada de lluvias en inundaciones (CNN)

Crisi en Oriente Medio — “Los campamentos (para personas desplazadas) se han convertido en lodazales, dejando a miles de familias sin refugio que las proteja del frío invernal, escena que refleja el creciente sufrimiento de nuestro pueblo en la asediada Franja de Gaza”, comunicó este viernes la organización fundamentalista Hamás, al pedir a mediadores de la tregua y a la comunidad internacional “tomen medidas inmediatas” para garantizar la entrada de refugios en esta zona, lo que agrava la situación humanitaria.

En videos que han sido difundidos por canales palestinos, se observan las tiendas de los palestinos totalmente inundadas y con goteras por la tormenta que ha golpeado en las últimas horas el enclave palestino.

“Esta trágica situación subraya la urgente necesidad de ayuda y refugio, mientras la ocupación continúa dilatando la entrada de ayuda humanitaria, tiendas de campaña y casas móviles (caravanas)”, agrega el grupo fundamentalista en un comunicado.

En su mensaje, el grupo extremista pide a los mediadores del acuerdo del alto el fuego -Egipto, Estados Unidos y Catar-, la Liga Árabe y la ONU “que tomen medidas inmediatas para entregar suministros humanitarios, médicos y de refugio en Gaza”.Hamás insiste en que estos son “los requisitos mínimos para garantizar una vida digna en medio de la catastrófica realidad” en la que sigue viviendo la población palestina, pese a la llegada de la tregua.

Gaza se ha convertido en un solar lleno de toneladas de escombros tras más de dos años de ofensiva israelí. La reconstrucción de la franja está contemplada para la segunda fase del acuerdo del alto el fuego, aunque las negociaciones siguen en pausa. (Con información de agencias)

