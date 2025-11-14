Shein pospone la apertura de sus tiendas físicas, ¿ya no abrirán más sucursales en el mundo?

Tienda física de Shein en Francia Después de su polémica de las muñecas para adultos, la marca enfrenta una nueva critica, ahora por el tamaño de sus tiendas que son muy pequeñas

— El grupo SGM, propietario de varios centros comerciales en Francia, anunció el aplazamiento de las inauguraciones de la tienda Shein, que se tenían previstas para este mes, por lo que el presidente de la compañía, Frédéric Merlin, explicó que el retraso será “de unos días o semanas”, aunque esto no es nada seguro.

Según Merlin, el equipo necesita prepararse mejor para gestionar la afluencia masiva de clientes que se espera en cada apertura. “Hay que adaptar la oferta, hay que adaptar la política de precios”, señaló en entrevista con BFMTV.

Polémica apertura de Shein en París

La primera tienda física de Shein en Francia abrió la semana pasada en pleno centro de París, junto al Ayuntamiento, luego de su controversial venta de muñecas sexuales con paraciencia de menores de edad, unido a la gran cantidad de personas que asistieron en la apertura de la tienda, lo cual provocó un caos dentro de la tienda.

Pese a ello, la empresa había anunciado nuevas aperturas de sucursales en Dijon y Reims para el 18 de noviembre, y otra más en Grenoble el día 21 del mismo mes, además de también la posibilidad de abrir proyectos en Angers y Limoges, aunque sin fechas confirmadas.

Merlin reconoció que los espacios diseñados para estas tiendas “son sin duda demasiado pequeños”, lo que podría generar molestias y saturación. Por ello, dijo que pretenden “aprender de la experiencia de París” antes de avanzar en otras ciudades.

¿Aplazamiento significa cancelación?

El presidente de SGM subrayó que no se trata de una cancelación, sino de un ajuste estratégico. La empresa trabaja con Shein para ampliar los espacios comerciales y evitar problemas de gestión desde el primer día.

¿La situación legal de Shein en Francia podría afectar en el reto de países?

Para evitar un cierre inmediato, Shein suspendió temporalmente las ventas de vendedores externos y limitó su catálogo a productos de ropa.

Esa medida fue suficiente para que las autoridades no ejecutaran la suspensión; sin embargo, el procedimiento judicial contra la compañía continúa.

El resultado de ese proceso, que podría derivar en nuevas restricciones o sanciones, se conocerá en las próximas semanas. Mientras tanto, la expansión física de Shein queda en pausa, y aunque no se sabe si esto afectará para una posible apertura de tienda en otros países, si está claro que a partir de ahora la empresa tendrá más cuidado de no violar los derechos de venta en los países que ven como uno de los mayores vendedores de productos.