“Trump está corrompido por el petróleo”, acusa desde la COP30 en Brasil senador de EU

Marcha Global por el Clima en protesta por la defensa de los bosques, los derechos territoriales indígenas y la responsabilidad climática global, en Belém, Brasil Marcha Global por el Clima (EFE)

Cambio Climático — “Lo que estamos viendo, y es algo nuevo para Estados Unidos, es un gobierno que está corrompido por la industria de los combustibles fósiles, y la administración (de Donald) Trump está ejecutando una agenda de la industria de los combustibles fósiles que fue comprada y pagada por la industria de los combustibles fósiles”, destacó el senador Sheldon Whitehouse, único representante de Estados Unidos en la trigésima cumbre climática de Naciones Unidas (COP30) que se realiza en Brasil.

El demócrata, que integra el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas en EU, aseguró que a diferencia del gobierno de Trump, “el pueblo estadounidense apoya firmemente la acción climática”. Whitehouse, presente en esta cumbre que se lleva a cabo en la ciudad brasileña de Belém, resaltó que “mientras la industria de los combustibles fósiles pueda contaminar libremente, perderemos la lucha contra el cambio climático”.

Asimismo, refirió que para acabar con el modelo de negocio de “contaminación libre”, la mejor solución en este momento es el mecanismo de ajuste de carbono en la frontera con el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, que impone aranceles a importaciones con altas emisiones. “Eso es liderazgo real.

La adhesión del Reino Unido demostrará aún más liderazgo. La adhesión de Australia demostrará aún más liderazgo. Espero que se unan Canadá, México... Esto podría ser realmente el punto de inflexión para reducir las emisiones y abrir el camino hacia la seguridad climática”, apuntó el demócrata al hacer alusión al CBAM.

Explicó que el Comité de Medio Ambiente del Senado está trabajando en la creación en Estados Unidos de un mecanismo legal equivalente al CBAM y aseguró que existe consenso a este respecto entre demócratas y republicanos.

“Esta es una de las pocas áreas en las que hay bipartidismo. Hay un proyecto de ley republicano sobre aranceles al carbono y yo tengo un proyecto de ley demócrata sobre aranceles al carbono. Y todos los senadores que están trabajando juntos en esto, republicanos y demócratas”, comentó.

El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por ser un negacionista del cambio climático, además de que no envió una delegación oficial a Brasil para la COP30, después de que retiró a EU del Acuerdo de París, por segunda vez.

La Crónica de Hoy 2025