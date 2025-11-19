Ferri con 267 pasajeros encallo en la costa de una isla de Corea del Sur

Ferri Queen Jenuvia, Corea del Sur Una embarcación que había salido de la isla turística de Jeju rumbo al puerto de Mokpo chocó con una roca sumergida cerca de una isla deshabitada (7sur7)

Un ferri con 267 pasajeros encalló en las costas de la isla Jangsan, Core del Sur, todas las personas a bordo fueron recatadas, cinco solo tuvieron una leve contusión; las autoridades informan que el accidente ocurrió a las 20:30 horas, a unos 360 kilómetros de Seúl.

¿Cómo ocurrió el accidente del ferri en Corea del sur?

La embarcación llamada Queen Jenuvia había salido de la isla turística de Jeju rumbo al puerto de Mokpo cuando chocó con una roca sumergida cerca de una isla deshabitada, el impacto abrió un agujero en la parte de enfrente del barco, donde, debido a la altura del hoyo no se logró filtrar agua dentro del Ferri.

Los servicios de rescate llegaron de inmediato y comenzaron a trasladar a la gente en pequeñas embarcaciones hasta el puerto más cercano, mientras el ferry empezaba a inclinarse ligeramente.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, quien se encuentra en Emiratos Árabes Unidos antes de acudir a la cumbre del G20 en Sudáfrica, fue informado del incidente y dio instrucciones para coordinar el operativo a distancia.

Accidente de Sewol

Este accidente recordó lo ocurrido en la tragedia mediática del ferri Sewol en 2014, donde murieron 304 de las 476 personas que iban a bordo, donde las investigaciones de esa ocasión apuntaron a que todo paso por la sobrecarga y modificaciones irregulares en el buque, aunque nunca se estableció con claridad la causa exacta del hundimiento.