Ucrania no acepta todo el plan de paz de EU: Zelenski buscará una respuesta conjunta con otros países

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sostuvo una conversación telefónica con Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz, con quienes acordó trabajar de manera coordinada para analizar el documento que Estados Unidos presentó como plan de paz.

Zelenski aseguró que entre los cuatro están buscando que sus posturas y sus prioridades queden claras antes de fijar una respuesta común.

Los equipos de Ucrania, Francia, Reino Unido y Alemania estarán colaborando a distintos niveles para revisar cada punto del documento, destacando que los tres líderes europeos valoran los esfuerzos de Donald Trump para intentar cerrar el conflicto, aunque todos buscan que cualquier acuerdo garantice una paz real y justa para su país.

El Plan de paz fue aceptado por Kiev, ¿cuáles fueron los puntos que no aprobó?

El mandatario ucraniano recordó que ya recibió de manera oficial la propuesta enviada por Washington.

Dentro del documento, hay puntos que Ucrania considera inaceptables, como retirar a sus tropas del territorio del Donbás que aún mantiene bajo control, o limitar su Ejército a un máximo de 600 mil elementos una vez que termine la guerra.

Pese a esas diferencias, Zelenski aseguró que está dispuesto a revisar el plan con calma y mantener el diálogo abierto.

Kiev espera hablar con Trump en los próximos días para discutir directamente el contenido del documento. Recalcó que su objetivo es lograr un acuerdo que realmente asegure una paz digna para Ucrania, sin comprometer su defensa ni su postura frente al territorio del Donbás.