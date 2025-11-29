Aumenta el número de muertos en Gaza a 70,100 tras identificación de cadáveres

Destrucción en Gaza Desplazados internos deambulan por las destruidas calles de la Ciudad de Gaza (MOHAMMED SABER/EFE)

Los muertos en la Franja de Gaza debido a la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 alcanzó este sábado a los 70,100, tras la identificación de cientos de cadáveres por parte del Ministerio de Sanidad gazatí.

“El número de víctimas de la agresión israelí aumentó a 70,100 y a 170,983 los heridos desde el 7 de octubre de 2023”, indicó el Ministerio en un comunicado, que agregó que 299 cuerpos fueron sumados al recuento total tras su verificación por el Comité Gubernamental encargado.

Asimismo, confirmó la muerte de un gazatí en un ataque israelí ayer en el sur de Gaza, así como 11 más que resultaron heridos que fueron llevados a hospitales en los últimos días.

Desde el inicio del alto al fuego el 10 de octubre, al menos 354 personas han perdido la vida, según Sanidad, mientras que otros 900 palestinos han resultado heridos.

Igualmente, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado más de 600 cuerpos entre los cientos de escombros de la Franja, en la que más del 80% de sus edificios han sido destruidios en su totalidad o dañados.

Israel continúa controlando el 54% de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada “línea amarilla”, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado o que son “terroristas”.

La zona al oeste de las tropas, donde todavía hay milicianos de Hamás y donde han sido desplegados los más de dos millones de gazatíes, ya ha sido aludida por algún ministro israelí como la “antigua Gaza”, frente a lo que califican de la “nueva Gaza” ahora bajo su dominio. (Con informaciónd de EFE)