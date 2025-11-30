El Congreso de EEUU investiga si el Pentágono ha cometido crímenes de guerra en el Caribe

Polémica El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (Orlando Barría/EFE)

El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Rogers, y el miembro de mayor rango, el demócrata Adam Smith, anunciaron que realizarán una “supervisión rigurosa” de las operaciones militares ordenadas por Donald Trump en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, tras el informe del Washington Post de que el Pentágono podría haber cometido un crimen de guerra, tras ordenar el asesinato de supervivientes de un ataque a una presunta narcolancha.

En una rara unidad bipartidista, legisladores republicanos y demócratas de las dos cámaras del Congreso de EE. UU. dijeron que se toman “en serio” la denuncia sobre un segundo ataque a una embarcación, ocurrido el pasado 2 de septiembre.

“Obviamente, si eso ocurriera, sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”, dijo el representante Mike Turner, republicano de Ohio y expresidente del Comité de Inteligencia, en el programa Face the Nation de CBS. “Existen serias preocupaciones en el Congreso sobre los ataques a los llamados barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, y la justificación legal que se ha presentado”, dijo. “Pero esto queda completamente fuera de lo que se ha discutido con el Congreso, y hay una investigación en curso”.

Los comentarios se produjeron en respuesta a la información del diario del viernes que aseguraba que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dado una orden verbal de matar a todos los que estaban a bordo de barcos sospechosos de contrabandear drogas, y que esto llevó a un comandante militar a llevar a cabo un segundo ataque para matar a los que inicialmente habían sobrevivido. Según el derecho internacional, asesinar intencionadamente a supervivientes o personas que se rinden en una operación militar es considerado un crimen de guerra.

El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, declaró en CBS que, de ser cierto el informe, el ataque “se eleva al nivel de un crimen de guerra”. Y en CNN, al ser preguntado si creía que un segundo ataque para matar a los supervivientes constituía un crimen de guerra, el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, respondió: “Parece que sí”.

Las investigaciones de los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado constituyen el escrutinio más agudo realizado hasta la fecha por el Congreso sobre la creciente ofensiva militar de Trump, llevada a cabo sin aprobación ni consulta con el Congreso, que según él tiene como objetivo eliminar a los narcotraficantes.

Paso notable

Constituyen un paso notable por parte de los legisladores republicanos que han pasado gran parte del año cediendo ante Trump y absteniéndose de supervisar sus acciones.

Funcionarios de la administración Trump han afirmado que intentan disuadir el narcotráfico y que los ataques con embarcaciones, que han causado la muerte de más de 80 personas desde principios de septiembre, forman parte de un supuesto conflicto armado formal con los cárteles de la droga. Sin embargo, miembros del Congreso han expresado su preocupación por la justificación legal que se utiliza para llevarlos a cabo.

El secretario de Defensa no contradijo directamente la información del Post y se limitó a calificarla de “incendiaria”.

“No lo habría deseado”

Por su parte, Trump declaró este domingo que “no habría deseado” un segundo ataque con heridos, pero mostró su confianza en Hegseth al frente del Pentágono.

El senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en la cámara alta, pidió al Sr. Hegseth que publique “las cintas completas y sin editar de los ataques para que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo”.

Los demócratas han criticado repetidamente los ataques con embarcaciones, calificándolos de ilegales, comparándolos con “ejecuciones extrajudiciales”.