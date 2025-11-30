Honduras celebra elecciones presidenciales con la sombra de la injerencia de Trump

Elecciones en Honduras El candidato ultraderechista Nasry Asfura, favorito de Trump, habla durante un evento de cierre de campaña del Partido Nacional este sábado, en Tegucigalpa (Gustavo Amador/EFE)

Los hondureños eligen este domingo presidente en unos comicios reñidos marcados por la advertencia del mandatario estadounidense Donald Trump, quien pidió el voto para el derechista Nasry Asfura a cambio de mantener la ayuda financiera a la nación centroamericana.

Los comicios generales definirán si el país renueva o no su primer gobierno de izquierda o si se alinea con procesos similares a los de Bolivia, donde ganó el centroderechista Rodrigo Paz, y Argentina, donde Trump amenazó con no rescatar financieramente al país, si los argentinos no votaban por el partido del presidente ultraderechista Javier Milei en las recientes elecciones parlamentarias.

6.5 millones de hondureños están autorizados para votar por el relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, además de elegir diputados y alcaldes para los próximos cuatro años

Más de seis millones de los diez millones de habitantes que tiene Honduras están convocados a las elecciones, las duodécimas consecutivas desde que en 1980 se restauró el orden constitucional después de casi 20 años de regímenes militares.

Asfura, del Partido Nacional, compite voto a voto con Rixi Moncada, candidata del oficialista partido Libre (izquierda), y con Salvador Nasralla, abanderado del conservador Partido Liberal.

La tensión aumentó luego de que Trump afirmara que, si no gana Asfura, Honduras quedaría bajo control del presidente venezolano Nicolás Maduro y “sus narcoterroristas”. Además, calificó a Moncada como “comunista” y a Nasralla como “casi comunista”.

A pesar de ello, Asfura aseguró que no tiene vínculo alguno con el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y a quien Trump prometió indultar. Según Asfura, este respaldo podría generar beneficios económicos y migratorios para Honduras.

Los tres aspirantes han intercambiado acusaciones sobre posibles irregularidades en el proceso.

Denuncias de fraude

Al emitir su voto, Moncada reiteró que no reconocerá resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino únicamente el conteo total de actas, que podría extenderse varios días. Estados Unidos advirtió que actuará “con firmeza” ante denuncias de fraude y la Unión Europea y la OEA desplegaron misiones de observación.

En la contienda, con la participación de cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, será elegida la persona que sucederá a la actual presidenta del país, Xiomara Castro, el 27 de enero de 2026.

Los hondureños votarán también por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

En las elecciones hondureñas no existe la segunda vuelta, por lo que gana el que obtenga más voto por mayoría simple.