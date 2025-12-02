El acusado por el tiroteo en Washington se declara inocente desde el hospital

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: el acusado se declara inocente desde el hospital Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años evacuado a EU tras la retirada de Kabul, negó los cargos por el ataque en el que murió la soldado Sarah Beckstrom y resultó herido su compañero Andrew Wolfe

El tiroteo ocurrido el miércoles pasado en una estación de metro ubicada a unos 500 metros de la Casa Blanca, en Washington d.c., donde dos integrantes de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos mientras patrullaban, llegó este martes ante la justicia con la declaración de inocencia del presunto responsable, Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que participó en operaciones respaldadas por la CIA en su país antes de llegar a Estados Unidos en 2021.

Culpable del tiroteo en Washington se declara inocente

Lakanwal apareció en la audiencia inicial envuelto en una manta y con visibles gestos de dolor, ya que permanece hospitalizado tras resultar herido cuando agentes federales respondieron al ataque.

Desde la cama del hospital, se declaró no culpable de los cargos por asesinato en primer grado de la soldado Sarah Beckstrom, de 20 años y su compañero Andrew Wolfe, de 24, quien continúa en estado crítico.

Además, enfrenta acusaciones por intento de homicidio, posesión de un arma de fuego y uso del arma durante un acto violento. La jueza del Distrito de Columbia, Renee Raymond, ordenó mantenerlo detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.

Investigación abierta y posible acusación por terrorismo

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, adelantó que la agresión podría derivar en cargos vinculados al terrorismo, lo que permitiría al gobierno solicitar la pena de muerte.

Hasta ahora, se sabe que el agresor utilizó un revólver Smith & Wesson .357 y disparó primero contra uno de los guardias, para luego inclinarse y volver a dispararle mientras se encontraba en el suelo. Ambos soldados estaban armados durante la agresión.

Un excolaborador de EU que llegó tras la retirada militar

Diversas agencias confirmaron que Lakanwal colaboró con una unidad militar apoyada por la CIA en Afganistán. Tras la retirada estadounidense y el retorno del régimen talibán en 2021, fue evacuado como parte del programa Operation Allies Welcome, implementado por la administración Biden para proteger a afganos que trabajaron con Washington.

Luego del ataque, el gobierno de Donald Trump ordenó congelar todas las solicitudes de asilo y evalúa ampliar la lista de países con vetos de viaje hacia Estados Unidos.

El tirador de Washington “Se radicalizó aquí”, afirma Seguridad Nacional

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el acusado desarrolló posturas extremistas desde su llegada al país, mediante contactos dentro de su comunidad y su entorno inmediato.

Paralelamente, Bondi criticó públicamente el proceso de selección del programa con el que Lakanwal ingresó, al afirmar que la revisión de antecedentes era “mínima o casi inexistente”.