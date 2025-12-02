Nasralla supera al candidato de Trump tras reanudarse el conteo en Honduras

Elecciones en Honduras Salvador Nasralla y su equipo celebran el vuelco en el lento escrutinio (STR/EFE)

Vuelco en el lento escrutinio de las elecciones presidenciales del domingo en Honduras. El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, adelantó este martes a su rival Nasry “Tito” Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, después de que el ente electoral reanudara los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre, tras una falla técnica del sistema de divulgación.

Con el 64.4% de las actas escrutadas, Nasralla acumula 815,261 votos (40.06%), mientras que su rival acumula 808,737 (39.73%), un cambio que revierte la ligera ventaja del candidato de Trump desde la noche electoral hasta la caída del sistema, este martes.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, continúa relegada sin posibilidad alguna en un tercer lugar al obtener 380,123 votos (19.19%).

Días previos a los comicios, el presidente estadounidense sorprendió dando su respaldo a Asfura, llamando al electorado hondureño a apoyarlo y prometió “mucho apoyo” para Honduras en caso de su triunfo y la posibilidad de “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.