EU frena trámites para migrantes de 19 países, México “se salva”

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) EU congela trámites migratorios y ordena revisar asilos de 19 países de “alto riesgo”

El servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) frenó de golpe una parte clave del sistema migratorio al ordenar la suspensión inmediata de soluciones de asilo y otros beneficios para extranjeros considerados de “alto riesgo”.

La medida se da por la Casa Blanca, con vigencia a partir del 2 de diciembre, afectando los trámites de 19 nacionalidades incluidas en la Proclamación Presidencial 10949. México no figura entre los países señalados.

Pausa abrupta de los asilos en EU

El memorándum interno instruyó a suspender todos los formularios I-589, que corresponden a solicitudes de asilo y retención de deportación, sin importar la nacionalidad del solicitante. De acuerdo con el documento, ninguna de estas peticiones avanzará hasta que concluya una revisión “exhaustiva” del programa.

¿Cuáles son los países que no podrán tramitar asilo en Estados Unidos?

Aunque el documento no detalla públicamente la lista completa, fuentes oficiales confirmaron que los países que encabezan esta lista son:

Cuba

Venezuela

Afganistán

Haití

Irán

A estos países se les restringe el ingreso a Estados Unidos para, según el documento, proteger al país de potenciales amenazas terroristas o riesgos a la seguridad pública. La suspensión aplica incluso si los solicitantes llegaron antes o después de la fecha señalada por la proclamación.

El mismo memorando ordena revisar nuevamente “caso por caso” los beneficios migratorios ya aprobados para extranjeros de esos países que ingresaron desde el 20 de enero de 2021.

Nueva evaluación individual para los que tienen asilo en EU ¿Cómo funcionará?

El personal de USCIS deberá aplicar un escrutinio “profundo y personalizado” a cada expediente, revisar hechos relevantes, inconsistencias y cualquier elemento que pudiera representar una amenaza a la seguridad nacional o pública.

Esa reevaluación puede incluir entrevistas adicionales o una segunda entrevista para determinar si existen factores de inadmisibilidad, riesgos de seguridad o información faltante.

También se instruyó analizar todas las políticas vigentes para determinar si requieren modificaciones.

Con esta orden, el gobierno estadounidense eleva el nivel de control sobre los solicitantes de protección humanitaria y endurece la verificación de antecedentes, en especial para quienes provienen de zonas consideradas inestables o con presencia de grupos extremistas.

USCIS no adelantó cuánto durará la suspensión ni cuándo concluirá la revisión de expedientes, pero dejó claro que ningún trámite incluido en el memorándum seguirá adelante hasta que se agoten las evaluaciones adicionales.

¿Por qué México no está en la lista de los países a los que no se les frenarán los trámites de asilo?

Aunque no se sabe con exactitud por qué México no está en esta lista, ya que todos los puntos que menciona el documento son temas que el mismo gobierno estadounidense ha recalcado que tiene México, donde el narcotráfico, la migración excesiva, entre otras cosas, son lo que afecta a la “sociedad estadounidense”.

Así que podemos decir que tal vez en este momento el gobierno de los Estados Unidos solo agregó a la lista a los países con los que tiene actualmente un conflicto latente, como Venezuela y Cuba, pero eso no quiere decir que más adelante no pueden agregar a México en esta lista.