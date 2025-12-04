Aceptan participación de Israel en Eurovisión; España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia renuncian

Eurovisión (x)

Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptó este jueves en votacióon durante su asamblea general las reformas de Eurovisión planteadas por la organización y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso, en el que participará.

“La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones”, según el resultado de la votación.

Como una forma de apagar la polémica, la UER puso a votación de sus miembros (68 cadenas de 56 países, en us mayoría europeos) una moción sobre las reformas, consistentes en reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Las preguntas que se plantearon a los votantes fueron si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel.

La mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

El voto fue secreto a petición de un grupo de países, entre ellos España, aseguraron fuentes próximas a la asamblea.

España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos o Islandia habían defendido que su permanencia en el certamen dependería de que Israel fuese apartada por sus violaciones de los derechos humanos de los palestinos en la guerra de Gaza.

Y, una vez conocido el resultado de la votación, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS) e Irlanda (RTÉ) y Eslovenia (RTV Slovenija) indicaron que se retiraban del concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba.

Junto a ellas, también se espera que se ausente de esta edición e Islandia (RÚV), quién había condicionado su participación en 2026 a que Israel no concursara.

Presidente de Israel celebra la participación de su país en 2026

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, celebró la decisión de aceptar las reformas de Eurovisión planteadas por la organización de permitir la participación de su país en el certamen, según un comunicado compartido en sus canales oficiales.

“Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo, una causa con la que estoy total y activamente comprometido”, comentó en su mensaje Herzog.

“Me complace que Israel vuelva a participar en el Festival de la Canción de Eurovisión y espero que la competición siga defendiendo la cultura, la música, la amistad entre las naciones y el entendimiento cultural transfronterizo”, finalizó. (Con información de EFE)