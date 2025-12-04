Ejército israelí asesina a otro palestino que “cruzó la línea amarilla” en el sur de Gaza

Oriente Medio Varios hombres caminan por los escombros tras el ataque israelí lanzado este domingo contra el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza (Str/EFE)

El Ejército israelí asesinó a un palestino este jueves después de que suspuestamente traspasara la “línea amarilla” en la zona sur de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales.

“Hoy, tropas de las Fuerzas de Defensa Israelíes identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas que operan en el sur de la Franja de Gaza, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas”, indicó el escrito israelí.

“Tras la identificación, las tropas abrieron fuego contra el terrorista para eliminar la amenaza”, agregó la nota del Ejército, que añade que “se identificó un impacto”.

Bajo el pretexto de “amenazas inmediatas”, las tropas israelíes han matado a gazatíes diariamente desde que la tegua entró en vigor el 10 de octubre, con un total de 366 fallecidos (sin incluir los datos de hoy), según información del ministerio de Sanidad de la Franja.

Entre ellos, se encuentran tanto milicianos como gazatíes civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto al fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50% de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida. (Con información de EFE)