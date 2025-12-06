Desembarcan en Italia 120 migrantes rescatados en el Mediterráneo central

Desembarcan en el sur de Italia 120 migrantes rescatados frente a las costas libias (Dario Bosio/EFE)

120 migrantes rescatados en el Mediterráneo central, dentro de la zona de SAR (búsqueda y rescate) libia, desembarcaron este sábado en el puerto Bari, al sur de Italia; el grupo se encontraba conformado por 31 mujeres, 23 menores no acompañados y ocho acompañados, que viajaban en dos embarcaciones neumáticas precarias, avistadas por la tripulación entre la noche del 2 y la mañana del 3 de diciembre.

El rescate fue realizado por la ONG italiana Emergency, a bordo del barco de rescate ‘Life Support’, en su misión número 38 en el Mediterráneo central, considerada la ruta migratoria más peligrosa del mundo.

“Se concluyó a las 14:35 hora local (13:35 GMT) del sábado 6 de diciembre en el puerto de Bari el desembarco de las 120 personas rescatadas por la Life Support, nave de búsqueda y rescate de EMERGENCY, en dos distintas operaciones en las aguas internacionales de la zona SAR libia”, explicó la ONG en un comunicado.

La organización informó que en la primera operación se pusieron a salvo 47 personas y en la segunda otras 73. Los migrantes proceden principalmente de Gambia, Guinea, Níger, Nigeria, Sudán del Sur y Sudán, países afectados por conflictos, inestabilidad y crisis humanitarias.