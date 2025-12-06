Política exterior de Trump busca reactivar la Doctrina Monroe para consolidar el poder de EU en el continente

Casa Blanca

Como de vuelta a 1823, el gobierno de Donald Trump elaboró su política exterior en el objetivo de recuperar el poder y liderazgo de todo el continente americano, trayendo de vuelta ideas políticas generadas en el siglo XIX por el expresidente James Monroe: América, para los americanos (estadounidenses).

Según la nueva política exterior divulgada por la Casa Blanca, pretende impedir la intervención de potencias extranjeras en los asuntos del continente americano, expandiendo su influencia en la región e incorporando aliados al gobierno estadounidense que sean afines a sus objetivos e ideales.

Bajo la premisa de “incorporar”, el Gobierno Trump espera trabajar con países aliados ya consolidados en la región para frenar la migración irregular, detener el flujo de drogas y reforzar la estabilidad tanto en tierra como en el mar.

La propuesta para combatir la migración y el narcotráfico indica que Estados Unidos recompensará a gobiernos que tengan la capacidad de contener estos fenómenos, incluso más allá de sus fronteras.

El gobierno reconsiderará su presencia militar, al igual que de la Guardia Costera y de la Marina en el continente para controlar rutas marítimas, frenar la migración irregular por mar y limitar el tráfico de personas y drogas.

Esta nueva política que busca el control del continente sostiene la importancia de disuadir las relaciones entre países latinoamericanos y “actores externos” que, mediante sus proyectos, podrían perjudicar los intereses económicos de Estados Unidos y presentar riesgos estratégicos a futuro.

Considera que permitir esa expansión ha sido un “grave error” y sostiene que la primacía estadounidense en el continente es una condición necesaria para su seguridad y prosperidad.

De la misma forma, Washington espera que los países de la región refuercen sus economías internas para que se conviertan en mercados más atractivos para la inversión estadounidense.

En el terreno de la diplomacia comercial, se propone fortalecer la economía de Estados Unidos y la de sus socios mediante la imposición de aranceles y acuerdos de comercio recíprocos.

(Con información de EFE)