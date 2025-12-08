Autoridades venezolanas asesinan a tres integrantes de la banda delictiva Tren del Llano

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (@avnve/x)

Las autoridades venezolanas asesinaron a tres hombres que identificaron como integrantes de la banda delictiva conocida como Tren del Llano, en un operativo conjunto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales, así lo informó en la madrugada el Ministerio del Interior, que aseguro que este grupo está “extinto”.

En Telegram, el Ministerio precisó que el operativo se realizó en las montañas del Parque Nacional Aguaro Guariquito, en el estado Guárico (centro), donde fueron “neutralizados” Octavio José Rojas Martínez, conocido con el alias de ‘El fiebre’; Johan Manuel Canache, ‘El Canache’; y Raúl José Ruiz Ortega, apodado ‘El bebé’.

“Estas personas, vinculadas a actividades del narcotráfico y sectores desestabilizadores dentro y fuera del país, fueron intervenidos legalmente tras hacer armas contra las comisiones y enfrentarse a la fuerza pública”, precisó el Ministerio de Interior.

Asimismo, dijo que fueron incautados tres fusiles y 104 cartuchos que “fueron utilizados para intentar resistir la acción de las autoridades”.

La cartera de Estado destacó que el operativo es parte del “fortalecimiento” de las políticas de seguridad del Gobierno liderado por Nicolás Maduro.

“El Estado venezolano ratifica su compromiso de enfrentar de manera decidida a organizaciones criminales, narcotraficantes, terroristas y conspiradores que pretendan atentar contra la paz y la estabilidad de los venezolanos”, agregó.

El pasado viernes, Maduro insistió en que Venezuela ha vencido a “todas” las bandas criminales, entre las que mencionó al Tren de Aragua, así como al Tren del Llano y a los líderes criminales Wilexis Acevedo y Carlos Luis Revette, conocido como ‘el Koki’.

El pasado noviembre, el ministro de Servicio Penitenciario de Venezuela, Julio García Zerpa, dijo que el Tren de Aragua es un “elemento mítico” usado para “buscar agredir” a este país.