Liberan a 100 de los 303 estudiantes secuestrados de una escuela de Nigeria

Mochilas en una escuela de Nigeria (EFE/EPA/Akintunde Akinleye)

Al menos 100 de los 303 estudiantes secuestrados el mes pasado de la Escuela Católica St. Mary’s, en el estado de Níger, al norte de Nigeria, fueron liberados por el Gobierno del presidente Bola Ahmed Tinubu, así lo confirmó este lunes la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN por sus siglas en inglés).

“Sí, el gobierno nos ha informado de la liberación de cien estudiantes. La Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) y el gobierno estatal nos confirmaron la liberación”, precisó el reverendo Joseph Hayyab, presidente de la CAN en los estados del norte de Nigeria.

De los 303 estudiantes y 12 miembros del personal docente raptados por individuos armados, unos 50 lograron escapar por sus propios medios entre el 21 y 22 de noviembre. Aún permanecen privados de su libertad alrededor de 153 menores y todo el personal docente.

“Estamos listos para recibir a los niños. Los padres y todos han sufrido mucho por el secuestro y estamos ansiosos por tenerlos de vuelta”, destacó Hayyab y elogió al gobierno por el esfuerzo realizado.

El obispo Bulus Yohanna, presidente de la CAN en el estado de Níger y propietario del internado católico dónde ocurrió el ataque, también confirmó la noticia.

“Hemos sido informados de la liberación de 100 estudiantes. Aún no los tenemos con nosotros. Esperamos que el gobierno nos los entregue lo antes posible. También esperamos que los demás sean liberados lo antes posible”, destacó Yohanna.

El Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 internados que se encuentran en los estados de Níger y Kebbi, en el noroeste y en Plateau y Benue, en la región central del territorio, que son los principales focos de secuestros y asesinatos en el país.

La Policía desplegó unidades tácticas, efectivos militares y otros organismos de seguridad para realizar operativos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas. (Con información de EFE)