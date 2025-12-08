Netanyahu se reunirá con Trump en EU el próximo 29 de diciembre

El futuro de los palestinos Netanyahu, visiblemente satisfecho durante el anuncio del pacto de Trump para Gaza, este lunes en la Casa Blanca (WILL OLIVER / POOL/EFE)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá en Washington con el presidente Donald Trump el próximo 29 de diciembre, así lo informó este lunes la oficina del mandatario israelí.

Netanyahu ya había comunicado la semana pasada sobre la invitación de Trump a la Casa Blanca para avanzar en la segunda fase del alto al fuego implementado en la Franja de Gaza el pasado 10 de octubre, aunque sobre el enclave Israel sigue incumpliéndolo y se han contabilizado apróximadamente 370 muertos desde entonces.

En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme de Hamás, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel (quién controla más de un 50% de Gaza) entre otros puntos.

La última conversación entre ambos líderes fue hace una semana mediante llamada telefónica y minutos después de que Trump publicara en sus redes sociales que Israel debía de apostsar por un “diálogo firme y de verdad” con Siria.

Estas declaraciones llegaron tras una escaramuza israelí a apenas 40 kilómetros de Damasco y que dejaron 13 muertos del lado palestino, pero que no parecen empañar la relación entre ambos mandatarios.

De hecho, hace casi un mes, Trump solicitó formalmente al presidente israelí, Isaac Herzog, el indulto de Netanyahu, juzgado por corrupción con tres causas abiertas en su contra.

Asimismo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, se encuentra en Israel en el marco de una visita diplomática que se prolongará hasta el miércoles, después de haberse citado con el rey jordano Abdalá II, con reuniones con Netanyahu y también con Herzog.

El viaje de Waltz persigue el “firme compromiso de Estados Unidos con la promoción de la estabilidad regional, la implementación del plan de 20 puntos del presidente Trump para Gaza y el avance en los objetivos de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece el camino a seguir para la región”, expresó su portavoz en un comunicado en la víspera de la visita.

A su reunión con Netanyahu asistieron, entre otros, el subdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Gil Reich; el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon; y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

Asimismo, ayer Netanyahu se reunió también en Jerusalén con el canciller alemán, Friedrich Merz, y, tras agradecer a EU sus “esfuerzos” para tratar de resolver el conflicto en Gaza, destacó que la segunda fase del plan de paz es “inminente y será difícil, aún más difícil”.

“Supondrá un reto no menos abrumador: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. Después, tendrá lugar una tercera (fase), que consistirá en desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero que se logró en Alemania y Japón”, puntualizó el primer ministro israelí. (Con información de EFE)