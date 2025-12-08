Terremoto de 7.6 sacude Japón; activan alerta de tsunami

Terremoto de 7.6 sacude Japón (@le_Parisien/x)

Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió este lunes el norte de Japón, por lo que la Agencia Meteorológica nacional (JMA) activó una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que se haya informado de víctimas o daños materiales.

El temblor se produjo alrededor de las 23:15 hora local frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades.

El movimiento alcanzó la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Este fenómeno se sintió en gran parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde alcanzó el nivel 2 en escala sísmica.

La JMA implementó la alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago, que se prevé que llegue pasada la medianoche local.

También se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa.

Más de 13,000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron advertidas y se les pidió evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades. (Con información de EFE)