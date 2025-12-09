“Grupo de países en decadencia”: así arremete Trump contra la UE por ser débiles

Trump arremete contra la Unión Europea El presidente de Estados Unidos acusó a los líderes europeos de falta de firmeza, criticó su papel en el conflicto con Rusia y lanzó reproches directos al mandatario ucraniano, Volodímir Zelensk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra la Unión Europea al calificarla como un bloque de países “en decadencia” y encabezado por dirigentes “débiles”, durante una entrevista concedida al medio Politico y difundida este martes.

Trump sostuvo que los gobernantes europeos están atrapados en lo políticamente correcto y sin rumbo claro, pues, a su juicio, esa falta de determinación se refleja en distintos frentes, incluido el manejo del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Europa sin rumbo frente al conflicto de Ucrania y Rusia

Este mensaje es referencia directa a la guerra en Ucrania, el mandatario estadounidense afirmó que los líderes europeos “hablan mucho, pero no producen resultados”, mientras el conflicto se prolonga. Dijo que la actuación del bloque ha sido deficiente y reiteró que “no saben qué hacer” frente a la situación.

Trump también dirigió sus señalamientos al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien acusó de no estar atendiendo adecuadamente las propuestas para poner fin a la guerra, según el mandatario estadounidense, el líder ucraniano no ha revisado el más reciente borrador de un plan para avanzar hacia una salida negociada.

“Sería bueno que lo leyera”, comentó Trump, al insistir en que Zelenski deberá adaptarse y aceptar ciertas realidades del conflicto.

Postura europea con el plan de paz de ucraniano

Las declaraciones contrastan con lo dicho por Zelenski el lunes, tras reunirse en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania, el presidente ucraniano aseguró que los países europeos mantienen una postura común para buscar una solución al conflicto.

Zelenski reiteró que Ucrania no cederá territorio a Rusia y adelantó que presentaría un plan de paz ajustado a la posición de Kiev, el cual será planteado a los negociadores estadounidenses.

Elecciones pendientes en Ucrania

En la misma entrevista, Trump volvió a insistir en que Ucrania debería celebrar elecciones lo antes posible. Recordó que el país no ha realizado comicios desde 2019 y consideró que la guerra ha sido utilizada como argumento para posponerlos.

Dijo que el pueblo ucraniano debería tener la posibilidad de votar y agregó que no descarta que Zelenski pudiera resultar ganador, aunque afirmó no tener certeza sobre ello.