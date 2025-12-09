Mensaje directo de las Iglesias Cristianas hacia ICE: colocan pesebres con referencias a migrantes detenidos y deportados

Iglesias en Chicago y Massachusetts Las instituciones religiosas modificaron nacimientos navideños para denunciar el trato a los migrantes detenidos por ICE (EFE y redes sociales)

Diciembre, uno de los meses que tiene las fechas más importantes para los judíos, cristianos, ortodoxos y católicos, pues dentro de sus crecencias se celebran momentos importantes como el milagro de la rededicación del Templo de Jerusalén para los judíos, y para los cristianos el nacimiento del hijo de Dios.

Varias iglesias cristianas en Estados Unidos han generado controversia luego de colocar pesebres navideños (nacimientos) con una temática ligada a la política migratoria y a las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estas acciones se dan mientras el gobierno de Donald Trump ha reforzado su política migratoria, con operativos de ICE en varias ciudades del país, incluidas Chicago y Boston. Tan solo en noviembre, las autoridades migratorias detuvieron a unas 54 mil personas en todo Estados Unidos.

Las iglesias en Chicago y Massachusetts son los primeros en colocar esta nueva versión del pesebre, lo que provocó críticas, división comunitaria y un debate sobre el sentido moral de la Navidad; pero la pregunta es ¿son una burla a los migrantes o critica al ICE?

Pesebre en Chicago ¿qué es lo que muestra?

En la ciudad de Evanston, al norte de Chicago, la iglesia bautista Lake Street colocó un nacimiento que rompe por completo con la escena tradicional.

En él, el Niño Jesús aparece esposado y cubierto con una manta de papel aluminio, similar a las utilizadas en centros de detención migratoria, mientras que la Virgen María y San José llevan máscaras protectoras contra gases lacrimógenos.

Además, alrededor del pesebre se observan figuras que representan a agentes del ICE, identificados con chalecos verdes y gafas oscuras, lo que intensificó el impacto visual del montaje.

Iglesia bautista Lake Street en Chicago El Niño Jesús aparece esposado y la Virgen María y San José llevan máscaras protectoras contra gases lacrimógenos (EFE)

Pesebre de Massachusetts ¿no tiene nada?

En Dedham, Massachusetts, la parroquia católica de Santa Susana reemplazó las figuras tradicionales del nacimiento por un cartel con la frase “ICE estuvo aquí” y debajo, otro letrero señalaba que la Sagrada Familia se encontraba a salvo en la iglesia y llamaba a contactar a la red de apoyo a migrantes LUCE.

Iglesia Católica de Santa Susana en Massachusetts En el pesebre hay un letrero que dice: “ICE estuvo aquí” y "La Sagrada Familia se encontraba a salvo en la iglesia" (Fb: Carlos Espina)

¿Cuál fue la intención de las iglesias al modificar los pesebres?

Jillian Westerfield, ministra asociada de la congregación en Chicago, explicó que la idea fue replantear el pesebre a partir de la pregunta: “Si Jesús naciera hoy en Estados Unidos, ¿cómo sería su historia?”, señalando que encontraron paralelos entre la huida bíblica de María, José y el Niño Jesús hacia Egipto y la experiencia actual de familias migrantes que enfrentan persecución y separación.

Mientras que, en Massachusetts, el padre, Stephen Josoma, explicó que la intención era visibilizar la difícil situación de las personas migrantes y recordar que el espíritu navideño debería promover compasión y humanidad.

¿Por qué causó molestia entre algunos sectores de la comunidad?

Las imágenes del pesebre de Chicago generaron rechazo entre feligreses y vecinos, quienes calificaron el pesebre como “blasfemo” o “hereje”. Incluso, algunas personas retiraron partes de la instalación, como la máscara de María y las ataduras del Niño Jesús, las cuales fueron repuestas posteriormente.

Westerfield reconoció que se trata de una representación dura, pero afirmó que la indignación debería dirigirse al trato que reciben personas reales y no a una figura simbólica.

Mientras tanto las respuestas para el pesebre de Massachusetts fueron divididas; algunos feligreses expresaron apoyo en redes sociales de la iglesia, mientras que organizaciones religiosas locales calificaron el mensaje como irrespetuoso y divisivo, al considerar que se aparta del sentido esencial de la Navidad.

Entonces ¿es burla o critica?

Las iglesias aseguraron que el objetivo no es político ni de burla, sino moral. Westerfield subrayó que el maltrato a migrantes es un problema de décadas y no exclusivo de un solo gobierno. En ese mismo sentido, el reverendo principal Michael Woolf expresó su deseo de que el pesebre motive reflexión y acción solidaria hacia las familias migrantes.