Tailandia y Camboya mantienen fuego abierto en la frontera con un saldo de 10 muertos

Militares tailandenses Soldados tailandeses patrullan cerca del antiguo castillo de piedra de Prasat Ta Khwai durante los enfrentamientos entre tropas tailandesas y camboyanas en el distrito de Phanom Dong Rak, provincia de Surin, Tailandia (EFE)

Militares de Tailandia y Camboya mantuvieron este martes numerosos enfrentamientos en zonas fronterizas, en medio de una escalada del conflicto territorial histórico que deja hasta el momento una decena de muertos, varios heridos y cerca de medio millón de desplazados.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió un alto a los enfrentamientos, los ejércitos de ambos países siguen disparando sobre objetivos militares, al mismo tiempo que se acusan mutuamente de ataques contra poblaciones civiles con el uso de cohetes, balas y drones.

Las refriegas, que comenzaron el domingo y escalaron el lunes con operaciones aéreas perpetradas por Tailandia, son las más letales desde los combates de cinco días a finales de julio, que se cobraron la vida de casi medio centenar de personas y que terminaron con un alto al fuego mediado por Estados Unidos, Malasia y China.

Civiles y militates muertos por los enfrentamientos

Estos enfrentamientos han dejado como resultado al menos siete civiles muertos en Camboya y tres militares también fallecidos en Tailandia, según reportes oficiales, que dan cuenta de casi 55 mil evacuados en el espacio camboyano y cerca de 440 mil del otro lado de la divisora.

Ambos países mantienen escuelas cerradas desde el lunes, lo que deja a miles de niños en refugios temporales a lo largo de las provincias que colindan con la zona limítrofe, de unos 820 kilómetros de extensión.

Aunque medios locales indican decenas de heridos por el conflicto, se desconoce el número total, pero los dos ejércitos han difundido imágenes de soldados en hospitales y de civiles recibiendo atención médica.

Este martes continuó el desplazamiento de personas, algunas caminando y otras a bordo de vehículos, que se alejaban de las zonas de combate, mientras que en redes sociales circularon imágenes de los ataques y la destrucción causada por ambos lados. (Con información de EFE)