Trump dice que Maduro “tiene los días contados”; no descarta invasión terrestre a Venezuela

Trump dice que Maduro “tiene los días contados” (@StandUpForFact/x)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que Nicolás Maduro “tiene los días contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

“Sus días están contados” indicó Trumo en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para sacar al líder chavista del poder.

Asimsimo, evito contestar la pregunta de la periodista Dasha Burns sobre si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

“No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”, comentó.

El Gobierno de Trump no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el Cártel de los Soles. Además, desde mediados de año, ha desplegado una presencia militar en la región del Pacífico con el pretexto de combatir el narcotráfico.

La operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 personas, a las que EU acusa de “narcoterroristas”.

El líder republicano ha reiterado muchas veces que pronto comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión entre ambos países, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una llamada telefónica que fue “cordial” según The Washington Post.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que so homólogo venezolano renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, agregó el periódico. (Con información de EFE)