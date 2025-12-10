Al menos dos muertos y un herido tras derrumbe en una mina de carbón en el norte de Perú

Derrumbe en mina de Cajamarca (@periodismo_365/x)

Al menos dos personas perdieron la vida y otra resultó herida después de que se produjera un derrumbe en una mina de carbón en la región de Cajamarca, en el norte de Perú, así lo informaron este miércoles fuentes oficiales y medio locales.

El incidente se produjo en la localidad de Rosas Pampa, en la provincia cajamarquina de Chota, a unos 970 kilómetros de Lima, según indicó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Asimismo, reportó que las intensas lluvias que caen en la zona produjeron un derrumbe “que dejó personas atrapadas en el interior del socavón de una mina de carbón”.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) expuso que el accidente dejo a tres personas atrapadas en el socavón, así como daños en terrenos agrícolas de la zona.

Además, precisó que en los trabajos de búsqueda y rescate participaban especialistas, agentes de la Policía, representantes de las autoridades locales y pobladores locales organizados, además de personal sanitario, que arribó a la zona en ambulancias.

Por su parte, la emisora RPP expuso que equipos de rescate y grupos de ronderos (vigilantes rurales) lograron recuperar durante la madrugada de este miércoles el cuerpo de una de las víctimas mortales, que fue identificado como Ángel Lumba.

Según la información, la inestabilidad del terreno ha dificultado las labores de rescate de otro fallecido, identificado como Pacual Saavedra.

Después, la cadena local ATV mostró imágenes del rescate de un tercer minero, identificado como Román Lumba, quien aparentemente es padre de Ángel, fue trasladado con vida a un centro médico tras ser rescatado del socavón.

Especialistas continúan con las tareas de búsqueda y rescate en la zona, a donde también se han sumado equipos del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), mientras que la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las causas del accidente. (Con información de EFE)