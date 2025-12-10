Cinco militares sudaneses mueren tras desplome de un avión de carga en el noreste de Sudán

Cenizas del avión que se desplomó en Port Sudán (X)

Cinco militares sudaneses perdieron la vida después de que un avión de carga del Ejército, de fabricación rusa, se estrellara anoche debido a un fallo técnico en una zona montañosa cerca de la ciudad de Port Sudán, en el noreste del país, así lo informaron este miércoles las Fuerzas Armadas.

“Un avión de carga Ilyushin Il-67 de fabricación rusa sufrió una falla técnica repentina y se estrelló en una zona montañosa la madrugada del martes al miércoles, minutos después de despegar de la base militar de Digna, ubicada a 10 kilómetros de Port Sudán”, indicó el Ejército en un breve comunicado.

Asimismo, expuso que toda la tripulación falleció, lo que incluye a cinco militares que fueron identificados.

Port Sudán es la capital provisional de Sudán después de que el Gobierno tuviera que trasladarse a esta urbe cuando estalló la guerra en Jartum entre el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en abril de 2023. (Con información de EFE)